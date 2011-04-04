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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1268126912701271

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?

Фарс
УКркап
Руслан
по старій памяті

Укрбудінвест підтягнувся з 10 червня...особливо привабливі ставки в околі 12% на 18 місяців.
Комерційних індустріалів теж би слід мати на увазі...але їх немає в наших краях. :(
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Укрбудінвест


Що за банк?
Хто власники?
Які враження від співпраці?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 00:08

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Укрбудінвест


Що за банк?
Хто власники?
Які враження від співпраці?

юлин кептив
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Bosstone написав:юлин кептив

Кажуть шо Юлі Тимошенко родина з банки пішла геть.
Банка дрібна...не більше Фонда.
В банку ше не зайшов...але планую зайти.
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день. Где сейчас можно пристроить на 6 мес. Гривну под Макс ставку?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:49

Алексей77

https://minfin.com.ua/ua/deposits/stats/?rates-type=max

2) я б подумав в бік карти Пенсійна банку Форвард - 10% на залишок, вільний доступ
greenozon
 
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