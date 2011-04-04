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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:06
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:48
Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
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Алексей77
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:51
Алексей77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Дайте расшифровку пожалуйста названий
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Алексей77
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Додано: Вів 15 чер, 2021 20:02
Алексей77 написав: Алексей77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Дайте расшифровку пожалуйста названий
Это стоит денег. Чедовек так на хлеб с маслом зарабатывает
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Investor_K
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