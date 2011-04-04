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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:06
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:48
Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
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Алексей77
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:51
Алексей77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Дайте расшифровку пожалуйста названий
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Алексей77
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Додано: Вів 15 чер, 2021 20:02
Алексей77 написав: Алексей77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Дайте расшифровку пожалуйста названий
Это стоит денег. Чедовек так на хлеб с маслом зарабатывает
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Investor_K
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Додано: Вів 15 чер, 2021 21:04
Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Вы там деньги держите что ли? Как не зайду почитать так вечно какие-то г...нобанки обсуждаете. Неужели некуда больше вложить свои финансы?
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EvgeniyL
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Додано: Сер 16 чер, 2021 05:57
Это банки с наивысшей ставкой. До 200 кгрн можно
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Investor_K
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:11
Алексей77 написав:
Дайте расшифровку пожалуйста названий
УКраїнський капітал
РВС
Укрбудінвест
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:12
EvgeniyL написав:
Неужели некуда больше вложить свои финансы?
Так порадьте куди вложить?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:18
EvgeniyL написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Вы там деньги держите что ли? Как не зайду почитать так вечно какие-то г...нобанки обсуждаете. Неужели некуда больше вложить свои финансы?
Більш пристойні банки наразі геть нецікаві, там і розмовляти нема про що. Ну а всілякі піраміди чи то пак щіткоїни від початку є авантюрою. Тому й краще вже хоч які не погані, але банки, бо з покриттям від ФГВ. Доречі, коли там уже його подвоять? Начебто ж прийняли закон, чи я помиляюся?
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kreuz
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Додано: Сер 16 чер, 2021 07:27
Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Имхо-
Укркап и Убиб как по мне не подходят(платная обналичка а "в конце срока" не практикую)
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хуторянка
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