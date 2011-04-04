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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:15
EvgeniyL написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Вы там деньги держите что ли? Как не зайду почитать так вечно какие-то г...нобанки обсуждаете. Неужели некуда больше вложить свои финансы?
а ви куда свої діваєте (крім -Г-банок
)
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