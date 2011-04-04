EvgeniyL написав:
Вы там деньги держите что ли? Как не зайду почитать так вечно какие-то г...нобанки обсуждаете. Неужели некуда больше вложить свои финансы?
а ви куда свої діваєте (крім -Г-банок )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:15
а ви куда свої діваєте (крім -Г-банок )
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:04
Щомісячні % з Укркапу тягну по р2р, наразі це нічого не вартує...
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 17 чер, 2021 04:31
Шановне товариство нагадайте будь-ласка в яких банках зарахування та зняття доларів все ше безкоштовно чи дешево?
Дякую
Приват з $$$ КДВ 0.5% ?
Самому собі з закордону можна валюту пересилати на укр банки? В мене в альфі є поточний євро валютна карта в дол
Додано: Чет 17 чер, 2021 07:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа Добрый день интересует ваше авторитетное мнение. Заканчивается депозит в июне перекладывать на полгода под 9,5 до зимы или сразу на полтора года под 12. Или лучше всё-таки на полгода а зимой перев ложиться?
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