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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1270127112721273

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:15

  EvgeniyL написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами. :(
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?

Вы там деньги держите что ли? Как не зайду почитать так вечно какие-то г...нобанки обсуждаете. Неужели некуда больше вложить свои финансы?


а ви куда свої діваєте (крім -Г-банок :))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:04

  хуторянка написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами. :(
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?

Имхо-
Укркап и Убиб как по мне не подходят(платная обналичка а "в конце срока" не практикую)

Щомісячні % з Укркапу тягну по р2р, наразі це нічого не вартує...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  kluychkooleg написав:Понял, что из Альфы лучше ничего не перечислять.
я как то вез из одного города в другой валюту большую сумму, думаю положу на альфу а в Киеве сниму. Неделю снимал. Горячка включала дурака. Я писал какое то заявление в отделении, в общем нервов мне подпортили. Хуже банки нету.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 04:31

Шановне товариство нагадайте будь-ласка в яких банках зарахування та зняття доларів все ше безкоштовно чи дешево?
Дякую
Приват з $$$ КДВ 0.5% ?

Самому собі з закордону можна валюту пересилати на укр банки? В мене в альфі є поточний євро валютна карта в дол
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа Добрый день интересует ваше авторитетное мнение. Заканчивается депозит в июне перекладывать на полгода под 9,5 до зимы или сразу на полтора года под 12. Или лучше всё-таки на полгода а зимой перев ложиться?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:37

Алексей77

Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45

  Алексей77 написав:Заканчивается депозит в июне перекладывать на полгода под 9,5 ... ?

Отдавать деньги под 9.5% - не любить ни себя, ни деньги )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:57

mustbe
Який нижній поріг, що відділяє любов/нелюбов?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:05

  V2 написав:Алексей77

Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?

Коминбанк примерно если натянуть
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:11

  Алексей77 написав:
  V2 написав:Алексей77

Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?

Коминбанк примерно если натянуть

Краще влітку конвертувати у євро/бакси на Ваш смак, принаймні я так планував. А от взимку можна буде й назад, чого мені ще не вдавалося, бо чомусь не можу себе примусити продавати валюту (або курс не влаштовує, або у покупців гривні немає якраз тоді, коли мені треба)...
kreuz
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