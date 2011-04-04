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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:15
EvgeniyL написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Вы там деньги держите что ли? Как не зайду почитать так вечно какие-то г...нобанки обсуждаете. Неужели некуда больше вложить свои финансы?
а ви куда свої діваєте (крім -Г-банок
)
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:04
хуторянка написав: Квесторе_поверніться написав:
Вилучаєм Фарс з списку банок для деподюдей з їх 8 прОцентами.
В списку лишаєм
Укркап
Руслан
і примкнувший до них
УБІБ.
Що ще для деполюдей варте уваги?
Имхо-
Укркап и Убиб как по мне не подходят(платная обналичка а "в конце срока" не практикую)
Щомісячні % з Укркапу тягну по р2р, наразі це нічого не вартує...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:21
kluychkooleg написав:
Понял, что из Альфы лучше ничего не перечислять.
я как то вез из одного города в другой валюту большую сумму, думаю положу на альфу а в Киеве сниму. Неделю снимал. Горячка включала дурака. Я писал какое то заявление в отделении, в общем нервов мне подпортили. Хуже банки нету.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 04:31
Шановне товариство нагадайте будь-ласка в яких банках зарахування та зняття доларів все ше безкоштовно чи дешево?
Дякую
Приват з $$$ КДВ 0.5% ?
Самому собі з закордону можна валюту пересилати на укр банки? В мене в альфі є поточний євро валютна карта в дол
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Додано: Чет 17 чер, 2021 07:24
Господа Добрый день интересует ваше авторитетное мнение. Заканчивается депозит в июне перекладывать на полгода под 9,5 до зимы или сразу на полтора года под 12. Или лучше всё-таки на полгода а зимой перев ложиться?
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Алексей77
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:37
Алексей77
Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?
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V2
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45
Алексей77 написав:
Заканчивается депозит в июне перекладывать на полгода под 9,5 ... ?
Отдавать деньги под 9.5% - не любить ни себя, ни деньги )
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mustbe
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:57
mustbe
Який нижній поріг, що відділяє любов/нелюбов?
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V2
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Додано: Чет 17 чер, 2021 09:05
V2 написав:Алексей77
Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?
Коминбанк примерно если натянуть
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Алексей77
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Додано: Чет 17 чер, 2021 09:11
Алексей77 написав: V2 написав:Алексей77
Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?
Коминбанк примерно если натянуть
Краще влітку конвертувати у євро/бакси на Ваш смак, принаймні я так планував. А от взимку можна буде й назад, чого мені ще не вдавалося, бо чомусь не можу себе примусити продавати валюту (або курс не влаштовує, або у покупців гривні немає якраз тоді, коли мені треба)...
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kreuz
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