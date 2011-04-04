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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:27
V2 написав:mustbe
Який нижній поріг, що відділяє любов/нелюбов?
10% разумеется.
Ниже 10% - в депо нет никакого смысла.
Выше 10% - уже можно думать.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25
kreuz написав: Алексей77 написав: V2 написав:Алексей77
Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?
Коминбанк примерно если натянуть
Краще влітку конвертувати у євро/бакси на Ваш смак, принаймні я так планував. А от взимку можна буде й назад, чого мені ще не вдавалося, бо чомусь не можу себе примусити продавати валюту (або курс не влаштовує, або у покупців гривні немає якраз тоді, коли мені треба)...
Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.
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Алексей77
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:22
Алексей77 написав:
Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.
вже не збираються
сьогодні лишили на старому рівні - 7.5%
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greenozon
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:54
Коллеги, а чем теперь лучше заменить карту ньюкард от укрсиб?
цель - максимальный кешбек за расчеты в интернете.
Знаю, что есть карты Идея банка и О-банка с 5% грязными, но какая из них лучше и менее геморная в обслужмвании?
И какая будет давать кешбек за расчеты приложением Сильпо?
Прошу помочь с выбором.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:19
greenozon написав: Алексей77 написав:
Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.
вже не збираються
сьогодні лишили на старому рівні - 7.5%
коли наступна спроба перегляду?
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flyman
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11
flyman
вроде писали за июль
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:55
flyman написав: greenozon написав: Алексей77 написав:
Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.
вже не збираються
сьогодні лишили на старому рівні - 7.5%
коли наступна спроба перегляду?
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