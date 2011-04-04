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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1271127212731274

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:27

  V2 написав:mustbe
Який нижній поріг, що відділяє любов/нелюбов?

10% разумеется.
Ниже 10% - в депо нет никакого смысла.
Выше 10% - уже можно думать.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25

  kreuz написав:
  Алексей77 написав:
  V2 написав:Алексей77

Не факт, що зимою буде краще!
До речі, а де 12% пропонують?

Коминбанк примерно если натянуть

Краще влітку конвертувати у євро/бакси на Ваш смак, принаймні я так планував. А от взимку можна буде й назад, чого мені ще не вдавалося, бо чомусь не можу себе примусити продавати валюту (або курс не влаштовує, або у покупців гривні немає якраз тоді, коли мені треба)...

Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.


вже не збираються

сьогодні лишили на старому рівні - 7.5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:54

Коллеги, а чем теперь лучше заменить карту ньюкард от укрсиб?
цель - максимальный кешбек за расчеты в интернете.
Знаю, что есть карты Идея банка и О-банка с 5% грязными, но какая из них лучше и менее геморная в обслужмвании?
И какая будет давать кешбек за расчеты приложением Сильпо?
Прошу помочь с выбором.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:19

  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.


вже не збираються

сьогодні лишили на старому рівні - 7.5%

коли наступна спроба перегляду?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11

flyman
вроде писали за июль
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:55

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:
  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.


вже не збираються

сьогодні лишили на старому рівні - 7.5%

коли наступна спроба перегляду?
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alter
 
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