Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Не факт, що зимою буде краще! До речі, а де 12% пропонують?
Коминбанк примерно если натянуть
Краще влітку конвертувати у євро/бакси на Ваш смак, принаймні я так планував. А от взимку можна буде й назад, чого мені ще не вдавалося, бо чомусь не можу себе примусити продавати валюту (або курс не влаштовує, або у покупців гривні немає якраз тоді, коли мені треба)...
Вроде собираются учетную ставку поднимать еще. Возможно зимой будет интереснее.
Коллеги, а чем теперь лучше заменить карту ньюкард от укрсиб? цель - максимальный кешбек за расчеты в интернете. Знаю, что есть карты Идея банка и О-банка с 5% грязными, но какая из них лучше и менее геморная в обслужмвании? И какая будет давать кешбек за расчеты приложением Сильпо? Прошу помочь с выбором.
Після глибокого затишшя банки знову взялися різати ставки. За останні два тижні з 33 учасників дослідження дохідність депозитів зменшили 8 великих банків, в тому числі два державних. При цьому три банки урізали дохідність відразу за всіма валютами. ...
Після глибокого затишшя банки знову взялися різати ставки. За останні два тижні з 33 учасників дослідження дохідність депозитів зменшили 8 великих банків, в тому числі два державних. При цьому три банки урізали дохідність відразу за всіма валютами. ...
Мегу там зобідили, бо намалювали 2.5% замість 3%, редиски.