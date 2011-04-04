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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:50

Народ, подскажите, у кого есть календарь НБУ со всеми выходными и праздничными датами в 2021г.
А то я куда-то свой потеряла или удалила.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:21

  serzh написав:Коллеги, а чем теперь лучше заменить карту ньюкард от укрсиб?
цель - максимальный кешбек за расчеты в интернете.
Знаю, что есть карты Идея банка и О-банка с 5% грязными, но какая из них лучше и менее геморная в обслужмвании?
И какая будет давать кешбек за расчеты приложением Сильпо?
Прошу помочь с выбором.

О-банк - юзаю - проблем не нашел, все нашару. За сильпо исправно капает. Правда вначале дали с 0 лимитом. но через пару месяцев 10К налили, но тут кому как повезет. Вообще сейчас охотнее банки стали наливать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:47

Замість десятка паперових документів та черг — Дія. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про рaperless. За — 263 депутати. Із 23 серпня Україна починає шлях до режиму без паперів. Законопроєкт про paperless прискорить цифровізацію України і перетворення країни на цифрову країну, яка насамперед опікується інтересами людей.
https://thedigital.gov.ua/news/verkhovn ... -v-ukraini
greenozon
 
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