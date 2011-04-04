Народ, подскажите, у кого есть календарь НБУ со всеми выходными и праздничными датами в 2021г.
А то я куда-то свой потеряла или удалила.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:50
Народ, подскажите, у кого есть календарь НБУ со всеми выходными и праздничными датами в 2021г.
А то я куда-то свой потеряла или удалила.
Додано: Нед 20 чер, 2021 11:21
О-банк - юзаю - проблем не нашел, все нашару. За сильпо исправно капает. Правда вначале дали с 0 лимитом. но через пару месяцев 10К налили, но тут кому как повезет. Вообще сейчас охотнее банки стали наливать.
Додано: Нед 20 чер, 2021 11:47
Замість десятка паперових документів та черг — Дія. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про рaperless. За — 263 депутати. Із 23 серпня Україна починає шлях до режиму без паперів. Законопроєкт про paperless прискорить цифровізацію України і перетворення країни на цифрову країну, яка насамперед опікується інтересами людей.
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