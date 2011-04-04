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serzh написав:Коллеги, а чем теперь лучше заменить карту ньюкард от укрсиб? цель - максимальный кешбек за расчеты в интернете. Знаю, что есть карты Идея банка и О-банка с 5% грязными, но какая из них лучше и менее геморная в обслужмвании? И какая будет давать кешбек за расчеты приложением Сильпо? Прошу помочь с выбором.
О-банк - юзаю - проблем не нашел, все нашару. За сильпо исправно капает. Правда вначале дали с 0 лимитом. но через пару месяцев 10К налили, но тут кому как повезет. Вообще сейчас охотнее банки стали наливать.
Замість десятка паперових документів та черг — Дія. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про рaperless. За — 263 депутати. Із 23 серпня Україна починає шлях до режиму без паперів. Законопроєкт про paperless прискорить цифровізацію України і перетворення країни на цифрову країну, яка насамперед опікується інтересами людей. https://thedigital.gov.ua/news/verkhovn ... -v-ukraini