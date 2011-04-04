А хіба 23-го не день червоної армії? То й справді не свято
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:14
А хіба 23-го не день червоної армії? То й справді не свято
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 22 чер, 2021 23:06
Re: Байки про банки і не тільки....
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