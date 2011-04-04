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Результат работы "престарелых заработчан" и местных падальщиков
Тепер НБУ дуже ретельно виписує аргументацію, чому він не погоджує членів правління Ощадбанку. До того ж тепер він може поставити питання дієздатності такої наглядової ради. Адже основні питання ради, що знаходяться в зоні її прямої відповідальності – стратегія, ризик-менеджмент, фінансовий моніторинг, трансформація – не працюють.
Це не єдині проблеми держбанку. Ощадбанк почав програвати судовий спір з Росією. Намітилося скорочення дохідності банку. За I квартал банк заробив у 10 разів менше, ніж торік. Суттєвий негативний вплив на нього мала переоцінка цінних паперів у портфелі банку. Для компенсації падіння дохідності банк скорочує операційні витрати. Виплати персоналу зменшились на 15%, хоча члени наглядової ради у січні отримали страхову премію по 1,7 млн грн.