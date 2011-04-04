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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1273127412751276

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:14

  Stringer написав:
  lubopytnaya написав:
  V2 написав:lubopytnaya
Чому б і ні? :)

Да у меня в календаре 23 число окрашено красным цветом.
Может, какие-то праздники типа дня конституции или дня Воина...

у моей жены тоже есть календарь с цифрами окрашенными красным... так то совсем не праздники :-(

А хіба 23-го не день червоної армії? То й справді не свято :mrgreen:
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  REA 1109 написав:Подскажите кто из банков дает больше 6% на остаток по дебетке

посмотрите на КОКО дебет от Форварда
bylvklad
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 23:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  bylvklad написав:посмотрите на КОКО дебет от Форварда


Коко кредит, даже с нулевим КР лимтом дает больше 6 и ТАМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СУММЕ.
Коко дебит вкусная только до 15к , потом лимонная кислота.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 00:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:
  bylvklad написав:посмотрите на КОКО дебет от Форварда


Коко кредит, даже с нулевим КР лимтом дает больше 6 и ТАМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СУММЕ.
Коко дебит вкусная только до 15к , потом лимонная кислота.
Вообще-то у дебет после 15к и кредитной одинаковые проценты
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:53

Шо за ігри з Моїм банком?
Кабмін разом з НБУ хочуть банку підімяти під себе?
https://finclub.net/ua/analytics/kryza-zavitala-do-oshchadbanku.html
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:23

  Квесторе_поверніться написав:Шо за ігри з Моїм банком?
Кабмін разом з НБУ хочуть банку підімяти під себе?
https://finclub.net/ua/analytics/kryza-zavitala-do-oshchadbanku.html

Результат работы "престарелых заработчан" и местных падальщиков

Тепер НБУ дуже ретельно виписує аргументацію, чому він не погоджує членів правління Ощадбанку. До того ж тепер він може поставити питання дієздатності такої наглядової ради. Адже основні питання ради, що знаходяться в зоні її прямої відповідальності – стратегія, ризик-менеджмент, фінансовий моніторинг, трансформація – не працюють.

Це не єдині проблеми держбанку. Ощадбанк почав програвати судовий спір з Росією. Намітилося скорочення дохідності банку. За I квартал банк заробив у 10 разів менше, ніж торік. Суттєвий негативний вплив на нього мала переоцінка цінних паперів у портфелі банку. Для компенсації падіння дохідності банк скорочує операційні витрати. Виплати персоналу зменшились на 15%, хоча члени наглядової ради у січні отримали страхову премію по 1,7 млн грн.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:19

Чи встигнуть завести під фонд?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:09

  klug написав:Чи встигнуть завести під фонд?

Ставлю долар що встигнуть... до 31 грудня року 2021.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:17

На Петра й Павла року 2021 Дмитро покидає НБУ...Катерина лишається на самотині. :(
http://finbalance.com.ua/news/solohub-zavershu-robotu-v-nbu-planu-pratsyuvati-v-mvf
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