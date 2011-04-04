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Результат работы "престарелых заработчан" и местных падальщиков
Тепер НБУ дуже ретельно виписує аргументацію, чому він не погоджує членів правління Ощадбанку. До того ж тепер він може поставити питання дієздатності такої наглядової ради. Адже основні питання ради, що знаходяться в зоні її прямої відповідальності – стратегія, ризик-менеджмент, фінансовий моніторинг, трансформація – не працюють.
Це не єдині проблеми держбанку. Ощадбанк почав програвати судовий спір з Росією. Намітилося скорочення дохідності банку. За I квартал банк заробив у 10 разів менше, ніж торік. Суттєвий негативний вплив на нього мала переоцінка цінних паперів у портфелі банку. Для компенсації падіння дохідності банк скорочує операційні витрати. Виплати персоналу зменшились на 15%, хоча члени наглядової ради у січні отримали страхову премію по 1,7 млн грн.
Квесторе_поверніться написав:На Петра й Павла року 2021 Дмитро покидає НБУ...
Так він в МВФ а не на вулицю, може і Катрусю туди?
lubopytnaya написав:Народ, подскажите, у кого есть календарь НБУ со всеми выходными и праздничными датами в 2021г. А то я куда-то свой потеряла или удалила.
Так то походу встановлюється
Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у серпні і жовтні 2021 року*. Так, дні роботи банківської системи України у 2021 році переносяться з: понеділка 23 серпня – на суботу 28 серпня; п’ятниці 15 жовтня – на суботу 23 жовтня. Міжбанківські перекази через систему електронних платежів (далі – СЕП) 28 серпня і 23 жовтня 2021 року будуть здійснюватися датою банківського дня 28 серпня і 23 жовтня 2021 року відповідно. https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 2021-rotsi