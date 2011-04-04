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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1274127512761277

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:31

Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:38

  Квесторе_поверніться написав:Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.

А зачем и для кого эти игры с пониженной ставкой на полгода тада были? :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah


В тій же статті 98% вкладів в фонді з 40 суми депозитів. Відповідно 2% вкладів, або 60% депозитів поза фондом. Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток, а не забезпечувати заробіток всяких правлінь та рад.
Ой+
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