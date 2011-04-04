|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:31
Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37607
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:38
Квесторе_поверніться написав:
Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
А зачем и для кого эти игры с пониженной ставкой на полгода тада были?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:42
В тій же статті 98% вкладів в фонді з 40 суми депозитів. Відповідно 2% вкладів, або 60% депозитів поза фондом. Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток, а не забезпечувати заробіток всяких правлінь та рад.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:40
Ой+ написав:
Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток
ОВДП потрібно декларувати...а це вже світити свій дохід.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37607
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:42
Квесторе_поверніться написав: Ой+ написав:
Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток
ОВДП потрібно декларувати...а це вже світити свій дохід.
Депозиты также декларируются
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6648
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|225895
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|89721
|
|
|18
|24985
|
|