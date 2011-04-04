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Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць. https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно. І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%? Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
Квесторе_поверніться написав:Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць. https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно. І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%? Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
А зачем и для кого эти игры с пониженной ставкой на полгода тада были?
В тій же статті 98% вкладів в фонді з 40 суми депозитів. Відповідно 2% вкладів, або 60% депозитів поза фондом. Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток, а не забезпечувати заробіток всяких правлінь та рад.
Я не хочу перериватись в своїх же повідомленнях, але наприклад, "братан" банкір любитель футболу декларує в ТАС депозит +10 000000 дол (і 30 000000 грн %) і 2 грн в приваті і т.д. https://public.nazk.gov.ua/documents/99 ... 592dc7c2d9. Коли отримував надвисокі %, то зрозуміло нащо сидів на депозитах. А зараз всі подібного роду діячі мали би забігати в ОВДП, хіба інд. умови в банках. Це хіба середнячкам-тіньовичкам страшнувато.