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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1275127612771278>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:31

Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:38

  Квесторе_поверніться написав:Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.

А зачем и для кого эти игры с пониженной ставкой на полгода тада были? :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah


В тій же статті 98% вкладів в фонді з 40 суми депозитів. Відповідно 2% вкладів, або 60% депозитів поза фондом. Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток, а не забезпечувати заробіток всяких правлінь та рад.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток

ОВДП потрібно декларувати...а це вже світити свій дохід.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток

ОВДП потрібно декларувати...а це вже світити свій дохід.

Депозиты также декларируются
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Депозиты также декларируются


Я не хочу перериватись в своїх же повідомленнях, але наприклад, "братан" банкір любитель футболу декларує в ТАС депозит +10 000000 дол (і 30 000000 грн %) і 2 грн в приваті і т.д. https://public.nazk.gov.ua/documents/99 ... 592dc7c2d9.
Коли отримував надвисокі %, то зрозуміло нащо сидів на депозитах. А зараз всі подібного роду діячі мали би забігати в ОВДП, хіба інд. умови в банках.
Це хіба середнячкам-тіньовичкам страшнувато.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:35

  lubopytnaya написав:Завтра банки работают?

НБУ вас услышал :)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... 21.jpg?v=4
Зображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:48

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:Питання навіщо цим людям ризикувати, якщо вони можуть як мінімум самі зайти в ОВДП і мати гарантії та трохи більший заробіток

ОВДП потрібно декларувати...а це вже світити свій дохід.

Депозиты также декларируются

Я не декларую...а Ви?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:39

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?

курЯм на сміх! :mrgreen: На винос, конвертувавши в зелень і під грушу! 8)
Козак-характерник
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