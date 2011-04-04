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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:46
Алексей77 написав:
Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?
Я кінця осені почекаю, поки під грушею з... баночкою зеленого варення
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:58
Amethyst написав: Алексей77 написав:
Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?
Я кінця осені почекаю, поки під грушею з... баночкою зеленого варення
Ууууух, смачно!
Це по нашому!
Кроліка на мангал! наЛОХ на депозити: нє забудім, не простім!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:13
Квесторе_поверніться написав:
Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.
Так. Треба підтримати рантьє, які хочуть їсти червону ікру і нічого прицьому не робити. Ми такі!
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Investor_K
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:28
Investor_K написав:
Так. Треба підтримати рантьє, які хочуть їсти червону ікру і нічого прицьому не робити. Ми такі!
Все так! Золотогоршочник півжиття активно працював, щоб іншу половину кайфувати!
Але прийшов кролик, ненажерлива падлюка і заліз жадібною лапою в чужий горщик. Кажу: "Кролік" і бачу Яценюка. На віки закарбувався в памяті, своїм ганебним вчинком.
Покусившись, падлюка, на святе - золотогоршочника. Всі вольності дворянства попрані...Хаааамииии!!!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:48
Козак-характерник
Тоді гостра потреба була.
А зараз що заважає відмінити - ВеликеКрадівництво?
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V2
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:06
V2 написав:Козак-характерник
Тоді гостра потреба була.
А зараз що заважає відмінити - ВеликеКрадівництво?
Велика, зелена жаба. Ненажерливість безмежна і нахабність.
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