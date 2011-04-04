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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1275127612771278

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:46

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?

Я кінця осені почекаю, поки під грушею з... баночкою зеленого варення :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:13

  Квесторе_поверніться написав:Тенденція не хороша...5 млрд з банків геть...за місяць.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49538 ... v-v-bankah
А шо буде коли Корона розсосеться абсолютно.
І Доляр вверх погнав. А чи не помилився гранд банкір Шева лишивши обліківку 7,5%?
Ну і банкам пора депоставки піднімати а то виніс з БС Неньки буде прискорюватись...мабуть.


Так. Треба підтримати рантьє, які хочуть їсти червону ікру і нічого прицьому не робити. Ми такі!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:48

Козак-характерник
Тоді гостра потреба була.
А зараз що заважає відмінити - ВеликеКрадівництво?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:06

  V2 написав:Козак-характерник
Тоді гостра потреба була.
А зараз що заважає відмінити - ВеликеКрадівництво?

Велика, зелена жаба. Ненажерливість безмежна і нахабність. :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:47

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?

Якщо в депопортфелі пропорція гривні незначна...ризикнув би. Не агітую.
Але старе депо в Порохбанці під 18% виглядає краще.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?

если у вас много, больше лимона в гривне - то можно ,
время пробежит и мало , что поменяется.
Goodman
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рубанки під санціями
альфа і барсік - поза

https://minfin.com.ua/ua/2021/06/25/66913922/
greenozon
 
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