Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:52
Деопозитна Санта Барабара!
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку. Яку дохідність за вкладами обіцяють приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 1 млрд грн — в новому огляді «Мінфіну».
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2406/
greenozon
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
greenozon написав:
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.
Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...
chipmunk
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35
chipmunk написав: greenozon написав:
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.
Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...
при інфляції 9-10% депозитам треба брати 15%+ щоб було цікаво
greenozon
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:19
greenozon
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Додано: Вів 29 чер, 2021 03:18
Козак-характерник написав: Алексей77 написав:
Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?
курЯм на сміх!
На винос, конвертувавши в зелень і під грушу!
И в чем выгода зелени под грушей?
candidat
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:32
candidat написав:
И в чем выгода зелени под грушей?
Все моє при мені. Жодна кроляча лапа, не зможе залізти в золотий горщик.
Козак-характерник
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:42
candidat написав:
И в чем выгода зелени под грушей?
Старая русская забава: Кощей над златом
чахнет
.
Дела у Кощея были настолько плохи что не смотря на богатства - девушек приходилось воровать.
vitaliy_berdinskikh
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