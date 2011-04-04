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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1276127712781279

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:52

Деопозитна Санта Барабара! :mrgreen:


За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку. Яку дохідність за вкладами обіцяють приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 1 млрд грн — в новому огляді «Мінфіну».

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2406/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.

Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35

  chipmunk написав:
  greenozon написав:За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.

Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...


при інфляції 9-10% депозитам треба брати 15%+ щоб було цікаво
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:19

Visa Checkout news

http://prntscr.com/17bl8z1
https://www.visa.com.ua/uk_UA/legal/che ... rvice.html
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... t-faq.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 03:18

  Козак-характерник написав:
  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Предлагают переоформить депозит на 1,5 года под 12% грязными.
Ваше мнение?

курЯм на сміх! :mrgreen: На винос, конвертувавши в зелень і під грушу! 8)

И в чем выгода зелени под грушей?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:32

  candidat написав:И в чем выгода зелени под грушей?

Все моє при мені. Жодна кроляча лапа, не зможе залізти в золотий горщик. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:42

  candidat написав:И в чем выгода зелени под грушей?

Старая русская забава: Кощей над златом чахнет.

Дела у Кощея были настолько плохи что не смотря на богатства - девушек приходилось воровать. :roll:
vitaliy_berdinskikh
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