За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку. Яку дохідність за вкладами обіцяють приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 1 млрд грн — в новому огляді «Мінфіну».
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:52
Деопозитна Санта Барабара!
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку. Яку дохідність за вкладами обіцяють приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 1 млрд грн — в новому огляді «Мінфіну».
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35
Додано: Пон 28 чер, 2021 20:19
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:20
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ?
И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?
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