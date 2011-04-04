RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1276127712781279

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:52

Деопозитна Санта Барабара! :mrgreen:


За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку. Яку дохідність за вкладами обіцяють приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 1 млрд грн — в новому огляді «Мінфіну».

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2406/
greenozon
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.

Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...
chipmunk
 
Повідомлень: 8703
З нами з: 15.04.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35

  chipmunk написав:
  greenozon написав:За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.

Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...


при інфляції 9-10% депозитам треба брати 15%+ щоб було цікаво
greenozon
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:19

Visa Checkout news

http://prntscr.com/17bl8z1
https://www.visa.com.ua/uk_UA/legal/che ... rvice.html
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... t-faq.html
greenozon
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:20

Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )


И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?
flysoulfly
 
Повідомлень: 241
З нами з: 13.01.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:26

  flysoulfly написав:Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )


И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?

получить пенсионку и коко дебет форварда, и положить гривну со свободным доступом под 10 и 15% соответственно
Stringer
 
Повідомлень: 11516
З нами з: 23.01.13
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:31

  flysoulfly написав:Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )

Аккорд 10,5% на три месяца
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1309 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:56

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )

Аккорд 10,5% на три месяца
этот да,
но хотелось с окончанием не позже чем до конца августа, т.е. 1-2 мес.
flysoulfly
 
Повідомлень: 241
З нами з: 13.01.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1276127712781279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 226105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 89847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25061
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.