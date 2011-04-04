Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:52
Деопозитна Санта Барабара!
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку. Яку дохідність за вкладами обіцяють приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 1 млрд грн — в новому огляді «Мінфіну».
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2406/
greenozon
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
greenozon написав:
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.
Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...
chipmunk
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:35
chipmunk написав: greenozon написав:
За останні два тижні депозити подорожчали в кожному п'ятому дрібному банку.
Ще б плюс 3-4% і мінус крольналох, і життя налагодиться...
при інфляції 9-10% депозитам треба брати 15%+ щоб було цікаво
greenozon
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:19
greenozon
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:20
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... ) И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?
flysoulfly
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:26
flysoulfly написав:
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )
И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?
получить пенсионку и коко дебет форварда, и положить гривну со свободным доступом под 10 и 15% соответственно
Stringer
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:31
flysoulfly написав:
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )
Аккорд 10,5% на три месяца
lubopytnaya
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:56
lubopytnaya написав: flysoulfly написав:
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )
Аккорд 10,5% на три месяца
этот да,
но хотелось с окончанием не позже чем до конца августа, т.е. 1-2 мес.
flysoulfly
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:22
flysoulfly написав: lubopytnaya написав: flysoulfly написав:
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )
Аккорд 10,5% на три месяца
этот да,
но хотелось с окончанием не позже чем до конца августа, т.е. 1-2 мес.
Тоді в Фарс...якщо 10% не знизять.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:30
А ше є Скарбничка в Сосіса під 8,5%...але виніс без комісії там тільки налом.
Квесторе_поверніться
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