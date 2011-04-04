Головне, гучно назвати ролик - і лям у вас вже в кишені!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Головне, гучно назвати ролик - і лям у вас вже в кишені!
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:25
та хоть тушкой, хоть чучелом ))
но у меня в том банке как раз тоже овердоз (((
и с овдп неохота всего на два месяца заморачиваться (((
...а с сентября обострение военной ситуации Илларионов прогнозирует...
Додано: Вів 29 чер, 2021 20:03
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