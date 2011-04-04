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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1277127812791280

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Головне, гучно назвати ролик - і лям у вас вже в кишені! :lol: :lol: :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Головне, гучно назвати


Рожкова с НБУ на джазфестивал НАКИДАЛАСЬ, ТАНЦЕВАЛА И ЗАСВЕТИЛА свое ТАТУ.
До маловменяемости.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:25

  Квесторе_поверніться написав:А ше є Скарбничка в Сосіса під 8,5%...але виніс без комісії там тільки налом.
та хоть тушкой, хоть чучелом ))
но у меня в том банке как раз тоже овердоз (((
и с овдп неохота всего на два месяца заморачиваться (((

...а с сентября обострение военной ситуации Илларионов прогнозирует...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:03

  flysoulfly написав:Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )


И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?


https://izibank.com.ua/deposits?utm_sou ... uoQAvD_BwE
8,75% на два месяца
novichok
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