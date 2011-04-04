Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:51
Успіх
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Подякували: 26 раз.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:59
Успіх написав:
Головне, гучно назвати
Рожкова с НБУ на джазфестивал НАКИДАЛАСЬ, ТАНЦЕВАЛА И ЗАСВЕТИЛА свое ТАТУ.
До маловменяемости.
Goodman
Повідомлень: 4616
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Додано: Вів 29 чер, 2021 19:25
Квесторе_поверніться написав:
А ше є Скарбничка в Сосіса під 8,5%...але виніс без комісії там тільки налом.
та хоть тушкой, хоть чучелом ))
но у меня в том банке как раз тоже овердоз (((
и с овдп неохота всего на два месяца заморачиваться (((
...а с сентября обострение военной ситуации Илларионов прогнозирует...
flysoulfly
Повідомлень: 242
З нами з: 13.01.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:03
flysoulfly написав:
Немного поменялись планы и возник СРОЧНЫЙ ВОПРОС:
а на месяц-два где сейчас !по красоте! гривнедепо отрыть ? (шоб хоть от 8-9% ... )
И еще: в ветке Абанки запостил вопрос - Есть какие мысли?
https://izibank.com.ua/deposits?utm_sou ... uoQAvD_BwE
8,75% на два месяца
novichok
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:05
flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав:
А ше є Скарбничка в Сосіса під 8,5%...але виніс без комісії там тільки налом.
та хоть тушкой, хоть чучелом ))
но у меня в том банке как раз тоже овердоз (((
и с овдп неохота всего на два месяца заморачиваться (((
...а с сентября обострение военной ситуации Илларионов прогнозирует...
З персональної картки р2р безкоштовно.
kreuz
Повідомлень: 3064
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:49
Goodman написав: Успіх написав:
Головне, гучно назвати
Рожкова с НБУ на джазфестивал НАКИДАЛАСЬ, ТАНЦЕВАЛА И ЗАСВЕТИЛА свое ТАТУ.
До маловменяемости.
Звідки ігфо?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37628
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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