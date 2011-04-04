та хоть тушкой, хоть чучелом ))
но у меня в том банке как раз тоже овердоз (((
и с овдп неохота всего на два месяца заморачиваться (((
...а с сентября обострение военной ситуации Илларионов прогнозирует...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:25
та хоть тушкой, хоть чучелом ))
но у меня в том банке как раз тоже овердоз (((
и с овдп неохота всего на два месяца заморачиваться (((
...а с сентября обострение военной ситуации Илларионов прогнозирует...
Додано: Вів 29 чер, 2021 20:03
8,75% на два месяца
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:05
З персональної картки р2р безкоштовно.
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:49
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:24
Квесторе_поверніться Вчора по ТСН запостили цілий сюжет. Все показали , робили акцент на Рожковій. У неї між лопатками набито смачне тату.Потім з келихами мелькала в кадрі і вішенка на тортике - нестійка хода і допомога сторонніх перед підїздом.
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:26
Квесторе_поверніться уже гуглиться - Джаз-фестиваль во Львове: как заместитель главы НБУ Рожкова отдыхала с бокалом вина и засветила свое тату на спине
"В этот день на фото и на видео можно заметить, что Рожкова меняла платья. Днем — в стиле кежуал, дизайнеры такие называют рыболовные платье. Вечером — более романтическое, ажурное платье с глубоким вырезом на спине, которое открыло миру ее татуировки. В переводе с латыни, тату означает "никто не тронет меня безнаказанно" — это девиз рыцарей Ордена чертополоха в Шотландии. Там его еще чеканили на монетах в 17 веке, во времена короля Якова VI. Позже на однофунтових монетах Англии."
Одне скажу - НАМ ТАК НЕ ЖИТЬ,
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