Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн.
За соответствующий законопроект №5542-1 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.
Законопроект предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года гарантированная сумма вырастет до 600 тыс. грн.
Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.
Законопроект предусматривает механизмы урегулирования погашения долговых обязательств ФГВФЛ по векселям. На 1 апреля 2021 года долг Фонда гарантирования состоял из обязательств по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/49581 ... 00-tysyach