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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1278127912801281

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:34

Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн.

За соответствующий законопроект №5542-1 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.

Законопроект предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года гарантированная сумма вырастет до 600 тыс. грн.

Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.

Законопроект предусматривает механизмы урегулирования погашения долговых обязательств ФГВФЛ по векселям. На 1 апреля 2021 года долг Фонда гарантирования состоял из обязательств по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49581 ... 00-tysyach
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