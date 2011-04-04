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Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн.
За соответствующий законопроект №5542-1 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.
Законопроект предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года гарантированная сумма вырастет до 600 тыс. грн.
Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.
Законопроект предусматривает механизмы урегулирования погашения долговых обязательств ФГВФЛ по векселям. На 1 апреля 2021 года долг Фонда гарантирования состоял из обязательств по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.
vovareuckij написав:Подскажите, с какой даты теперь сумма гарантирования 400 тыс грн составляет? Не совсем понял просто.
Перше читання Закон пройшов...чекає друге читання і підпис ПреЗедента. Тоді після опублікування Фонд = 400000 грн, а з 1 січня року 2023 Фонд = 600000 грн. Але боюсь вихлоп з 600000 буде той же що зараз з 200000.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех. Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году. Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды. Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные. Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую – «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.» Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет. Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования – один из ключевых. ...