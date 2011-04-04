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В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех. Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году. Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.

Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.

Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую – «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»

Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет. Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования – один из ключевых. ...