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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1278127912801281

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:34

Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн.

За соответствующий законопроект №5542-1 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.

Законопроект предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года гарантированная сумма вырастет до 600 тыс. грн.

Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.

Законопроект предусматривает механизмы урегулирования погашения долговых обязательств ФГВФЛ по векселям. На 1 апреля 2021 года долг Фонда гарантирования состоял из обязательств по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

https://news.finance.ua/ru/news/-/49581 ... 00-tysyach
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:44

  klug написав:Фанклуб рожкової вже час виносити в окрему гілку.


не забудьте ще зробити антиклуб бандиток і інших папуасів
Он навіть Рабіновіч за :)
https://mignews.ua/news/ukraine/gosudar ... udiam.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:42

«Минфин» изучил годовой отчет ПриватБанка за 2020 год и выяснил, насколько эффективной стала работа банка и как это помогло нам и стране прожить сложный «ковидный» год

Взяли и сделали
Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:42

  vovareuckij написав:Подскажите, с какой даты теперь сумма гарантирования 400 тыс грн составляет? Не совсем понял просто.

Перше читання Закон пройшов...чекає друге читання і підпис ПреЗедента.
Тоді після опублікування Фонд = 400000 грн, а з 1 січня року 2023 Фонд = 600000 грн.
Але боюсь вихлоп з 600000 буде той же що зараз з 200000. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20

Re: Байки про банки і не тільки....

В НБУ крім тату є ще новини:
https://www.facebook.com/anton.an.shvets
В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех. Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году. Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую – «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет. Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования – один из ключевых. ...


Ще один керівник департаменту йде з НБУ. Він заявив про відновлення «совкових» практик https://biz.nv.ua/ukr/finance/z-nbu-zvi ... 68827.html

Боюсь деревини для фонду не вистачить, хіба перейдуть на крупніші номінали.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:35

  Модератор написав:«Минфин» изучил годовой отчет ПриватБанка за 2020 год и выяснил, насколько эффективной стала работа банка и как это помогло нам и стране прожить сложный «ковидный» год

Взяли и сделали


по вашому посиланню є таке -

"Як акціонер ви будете задоволені"

підкажіть де купити акції ПБ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:14

  Квесторе_поверніться написав:
  vovareuckij написав:Подскажите, с какой даты теперь сумма гарантирования 400 тыс грн составляет? Не совсем понял просто.

Перше читання Закон пройшов...чекає друге читання і підпис ПреЗедента.
Тоді після опублікування Фонд = 400000 грн, а з 1 січня року 2023 Фонд = 600000 грн.
Але боюсь вихлоп з 600000 буде той же що зараз з 200000. :(

При сьогоднішніх депоставках, то достатньо і діючих 200К :lol:
Але, на перспективу - то добре буде, що 600К! - головне, щоб тоді курс долярчика був не вище 30 :mrgreen:
Чи реально думаєте, що в 2023р. курс долярчика буде пАпііісять? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Чи реально думаєте, що в 2023р. курс долярчика буде пАпііісять?

Не знаю який курс буде восени 2021 року...а Ви про 2023.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:16

  Ой+ написав:В НБУ крім тату є ще новини:
https://www.facebook.com/anton.an.shvets
В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех. Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году. Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую – «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет. Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования – один из ключевых. ...


Ще один керівник департаменту йде з НБУ. Він заявив про відновлення «совкових» практик https://biz.nv.ua/ukr/finance/z-nbu-zvi ... 68827.html

Боюсь деревини для фонду не вистачить, хіба перейдуть на крупніші номінали.


є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити :?: :?: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Чи реально думаєте, що в 2023р. курс долярчика буде пАпііісять?

Не знаю який курс буде восени 2021 року...а Ви про 2023.

Якщо так думати(а тут - кожен другий так думає) - то чому не взяти іпотеку в гривні з фіксованою ставкою на 3р.???! :idea:
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