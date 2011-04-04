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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1279128012811282

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити


Коментар щодо подальшої роботи Департаменту ліцензування https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... enzuvannya


Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:02

  Ой+ написав:Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.

Кроля на палю! :twisted: наЛОХ на депозити: нє забудім, нє прастім. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:02

  Ой+ написав:
  greenozon написав:є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити


Коментар щодо подальшої роботи Департаменту ліцензування https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... enzuvannya


Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.



Эти увольняют предыдущих, предыдущие массово увольняли предыдущих. Банкиров на рынке много, банков то стало после предыдущих мало. Зарплаты в госах сейчас существенно выше чем в комерческих, когда были существенно меньше как-то работали. И сейчас проработают. Незаменимых людей нет :)
А после увольнения с гос службы они идут на другую госслужбы и дальше рассказывают какие они умные и все только для народа.

Все будет хорошо!!!

Наверное
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:03

  PUnder написав:Эти увольняют предыдущих, предыдущие массово увольняли предыдущих. Банкиров на рынке много, банков то стало после предыдущих мало. Зарплаты в госах сейчас существенно выше чем в комерческих, когда были существенно меньше как-то работали. И сейчас проработают. Незаменимых людей нет :)
А после увольнения с гос службы они идут на другую госслужбы и дальше рассказывают какие они умные и все только для народа.

Все будет хорошо!!!

Наверное

Всім копняка по під сраку! :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:32

  Козак-характерник написав:
  Ой+ написав:Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.

Кроля на палю! :twisted: наЛОХ на депозити: нє забудім, нє прастім. 8)



:mrgreen: :mrgreen:

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greenozon
 
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  #<1 ... 1279128012811282
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