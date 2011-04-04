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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1279128012811282

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити


Коментар щодо подальшої роботи Департаменту ліцензування https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... enzuvannya


Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:02

  Ой+ написав:
  greenozon написав:є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити


Коментар щодо подальшої роботи Департаменту ліцензування https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... enzuvannya


Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.



Эти увольняют предыдущих, предыдущие массово увольняли предыдущих. Банкиров на рынке много, банков то стало после предыдущих мало. Зарплаты в госах сейчас существенно выше чем в комерческих, когда были существенно меньше как-то работали. И сейчас проработают. Незаменимых людей нет :)
А после увольнения с гос службы они идут на другую госслужбы и дальше рассказывают какие они умные и все только для народа.

Все будет хорошо!!!

Наверное
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:25

Альтернатива депозиту

Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:33

  Ukrainian написав:Альтернатива депозиту

Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі

Земля це вічна власність родини...але вона має бути оброблена.
Необроблема земелька перетворюється в пасив.
Податок за 10 гектарів який?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:24

  greenozon написав:
  Модератор написав:«Минфин» изучил годовой отчет ПриватБанка за 2020 год и выяснил, насколько эффективной стала работа банка и как это помогло нам и стране прожить сложный «ковидный» год

Взяли и сделали


по вашому посиланню є таке -

"Як акціонер ви будете задоволені"

підкажіть де купити акції ПБ

Вітаю!
Можу сказати , як мені на це відповіли у самому Приваті: наш банк належить державі, а ви, як громадянин України, і є на сьогоднішній день акціонером нашого банку. Радійте нашим гарним результатам , які потім надходять до держбюджету, та використовуються у тому числі на ваші потреби ))))
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