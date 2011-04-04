Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.
Эти увольняют предыдущих, предыдущие массово увольняли предыдущих. Банкиров на рынке много, банков то стало после предыдущих мало. Зарплаты в госах сейчас существенно выше чем в комерческих, когда были существенно меньше как-то работали. И сейчас проработают. Незаменимых людей нет А после увольнения с гос службы они идут на другую госслужбы и дальше рассказывают какие они умные и все только для народа.
Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі
Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі
Земля це вічна власність родини...але вона має бути оброблена. Необроблема земелька перетворюється в пасив. Податок за 10 гектарів який?
Вітаю! Можу сказати , як мені на це відповіли у самому Приваті: наш банк належить державі, а ви, як громадянин України, і є на сьогоднішній день акціонером нашого банку. Радійте нашим гарним результатам , які потім надходять до держбюджету, та використовуються у тому числі на ваші потреби ))))