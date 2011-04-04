Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.
Эти увольняют предыдущих, предыдущие массово увольняли предыдущих. Банкиров на рынке много, банков то стало после предыдущих мало. Зарплаты в госах сейчас существенно выше чем в комерческих, когда были существенно меньше как-то работали. И сейчас проработают. Незаменимых людей нет А после увольнения с гос службы они идут на другую госслужбы и дальше рассказывают какие они умные и все только для народа.
Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі
Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі
Земля це вічна власність родини...але вона має бути оброблена. Необроблема земелька перетворюється в пасив. Податок за 10 гектарів який?
Вітаю! Можу сказати , як мені на це відповіли у самому Приваті: наш банк належить державі, а ви, як громадянин України, і є на сьогоднішній день акціонером нашого банку. Радійте нашим гарним результатам , які потім надходять до держбюджету, та використовуються у тому числі на ваші потреби ))))
Національний банк України публікує перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк. Адже 17 червня 2021 року був останній день для подання документів відповідно до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг. Документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.