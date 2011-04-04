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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1279128012811282

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити


Коментар щодо подальшої роботи Департаменту ліцензування https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... enzuvannya


Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:02

  Ой+ написав:
  greenozon написав:є вже прес-реліз від НБУ щодо шухєра чи вже нема кому пресрелізити


Коментар щодо подальшої роботи Департаменту ліцензування https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... enzuvannya


Але події швидко розвиваються - фахівці кожен день нові звільняються. Не думаю, що це на добро.



Эти увольняют предыдущих, предыдущие массово увольняли предыдущих. Банкиров на рынке много, банков то стало после предыдущих мало. Зарплаты в госах сейчас существенно выше чем в комерческих, когда были существенно меньше как-то работали. И сейчас проработают. Незаменимых людей нет :)
А после увольнения с гос службы они идут на другую госслужбы и дальше рассказывают какие они умные и все только для народа.

Все будет хорошо!!!

Наверное
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:25

Альтернатива депозиту

Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:33

  Ukrainian написав:Альтернатива депозиту

Для того, щоб інвестиція була відчутною, слід починати з 10 гектарів. Це 2 – 3 паї. На старті ринку розмір інвестиції у ділянку такої площі складатиме близько 20 тис. доларів. При цьому орендна плата, яку отримуватиме власник, складатиме 1600 – 2000 доларів на рік. До того ж, згідно з попередніми розрахунками, до 2024 року вартість землі зросте на 50%. Ціна зростатиме і надалі

Земля це вічна власність родини...але вона має бути оброблена.
Необроблема земелька перетворюється в пасив.
Податок за 10 гектарів який?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 07:24

  greenozon написав:
  Модератор написав:«Минфин» изучил годовой отчет ПриватБанка за 2020 год и выяснил, насколько эффективной стала работа банка и как это помогло нам и стране прожить сложный «ковидный» год

Взяли и сделали


по вашому посиланню є таке -

"Як акціонер ви будете задоволені"

підкажіть де купити акції ПБ

Вітаю!
Можу сказати , як мені на це відповіли у самому Приваті: наш банк належить державі, а ви, як громадянин України, і є на сьогоднішній день акціонером нашого банку. Радійте нашим гарним результатам , які потім надходять до держбюджету, та використовуються у тому числі на ваші потреби ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:16

  Goodman написав:Одне скажу - НАМ ТАК НЕ ЖИТЬ, :mrgreen:

Невже не вистачить на вино, тату і пару костюмів? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:06

Національний банк України публікує перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк. Адже 17 червня 2021 року був останній день для подання документів відповідно до Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг. Документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.


https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... ucture.pdf
greenozon
 
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  #<1 ... 1279128012811282
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