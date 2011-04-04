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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55
Goodman написав: sergey_sryvkin написав:
Невже не вистачить на вино, тату і пару костюмів?
Вистачае розуму не дуркувати і вести себе пристойно. Хернею своє тіло не засмічувати , не зловживати, не хизуватись , не демонструвати сверхність над челядью.
Так Катерина пристойно себе і поводить. ПРосто в Бєні залишилась образа за Приват і він не обділяє леді Ро своєю увагою.
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