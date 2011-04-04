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Квесторе_поверніться написав:Так Катерина пристойно себе і поводить.
Не побачив пристойності , така жадна до того всього, тіпа ніколи не бачила і хлистала без меж. Я теж не святий, але в рамках і посади в мене нема , я не лице нацбанку. Кодекс етики працівника НБУ не пустий звук.