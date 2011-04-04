Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55
Goodman написав: sergey_sryvkin написав:
Невже не вистачить на вино, тату і пару костюмів?
Вистачае розуму не дуркувати і вести себе пристойно. Хернею своє тіло не засмічувати , не зловживати, не хизуватись , не демонструвати сверхність над челядью.
Так Катерина пристойно себе і поводить. ПРосто в Бєні залишилась образа за Приват і він не обділяє леді Ро своєю увагою.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 03 лип, 2021 14:59
рожковську бандитку - в тюрми"
поплічників - на нари"!
greenozon
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:46
Квесторе_поверніться написав:
Так Катерина пристойно себе і поводить.
Не побачив пристойності , така жадна до того всього, тіпа ніколи не бачила і хлистала без меж. Я теж не святий, але в рамках і посади в мене нема , я не лице нацбанку.
Кодекс етики працівника НБУ не пустий звук.
Goodman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:29
Чиновниця з НБУ Рожкова продала будинок за 100 тисяч доларів і не внесла це в декларацію
https://stopcor.org/chynovnyczya-z-nbu- ... iyu-video/
і то лише вершина айсбергу найбільшої бандитки з НБУ
greenozon
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Додано: Нед 04 лип, 2021 11:33
измельчали коррупционеры - продают дома за 100 тыс дол. еще и недостроенные.
я ожидал хотя бы пары лямов
вспоминаю, Ющенко тоже ставили на вид - ай-ай-ай, дочка за счет НБУ учится в институте
Shaman
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