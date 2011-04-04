Так Катерина пристойно себе і поводить. ПРосто в Бєні залишилась образа за Приват і він не обділяє леді Ро своєю увагою.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55
Так Катерина пристойно себе і поводить. ПРосто в Бєні залишилась образа за Приват і він не обділяє леді Ро своєю увагою.
Додано: Суб 03 лип, 2021 21:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:29
Чиновниця з НБУ Рожкова продала будинок за 100 тисяч доларів і не внесла це в декларацію
і то лише вершина айсбергу найбільшої бандитки з НБУ
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:33
измельчали коррупционеры - продают дома за 100 тыс дол. еще и недостроенные.
я ожидал хотя бы пары лямов
вспоминаю, Ющенко тоже ставили на вид - ай-ай-ай, дочка за счет НБУ учится в институте
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:24
Викривачі приводять декларацію за 2019 рік...а мовлять про продажу в 2020 році.
Ось якщо буде продаж не відбражений в декларації за 2020 рік - тоді порушення.
З тексту слідує шо маніпуляція ...балаболи.
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:18
Квесторе_поверніться Потрібно подавати і "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" якщо щось прибуло понад 51 тис., що Рожкова деколи зрідка робить, а мала би кожну зарплату та аванс декларувати. Шевченко так і подає.
ПреЗедент теж "загубив" хатку в Італії за +200 млн. грн., але якось це мало невеликий резонанс.
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