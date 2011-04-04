RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1280128112821283

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 78
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:55

  Goodman написав:
  sergey_sryvkin написав:Невже не вистачить на вино, тату і пару костюмів?
Вистачае розуму не дуркувати і вести себе пристойно. Хернею своє тіло не засмічувати , не зловживати, не хизуватись , не демонструвати сверхність над челядью.

Так Катерина пристойно себе і поводить. ПРосто в Бєні залишилась образа за Приват і він не обділяє леді Ро своєю увагою.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:59

рожковську бандитку - в тюрми"
поплічників - на нари"!
:lol:
greenozon
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Так Катерина пристойно себе і поводить.

Не побачив пристойності , така жадна до того всього, тіпа ніколи не бачила і хлистала без меж. Я теж не святий, але в рамках і посади в мене нема , я не лице нацбанку.
Кодекс етики працівника НБУ не пустий звук.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4632
З нами з: 23.11.14
Подякував: 706 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:29

Чиновниця з НБУ Рожкова продала будинок за 100 тисяч доларів і не внесла це в декларацію
https://stopcor.org/chynovnyczya-z-nbu- ... iyu-video/

і то лише вершина айсбергу найбільшої бандитки з НБУ
greenozon
 
Повідомлень: 11525
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:33

  greenozon написав:Чиновниця з НБУ Рожкова продала будинок за 100 тисяч доларів і не внесла це в декларацію
https://stopcor.org/chynovnyczya-z-nbu- ... iyu-video/

і то лише вершина айсбергу найбільшої бандитки з НБУ

измельчали коррупционеры - продают дома за 100 тыс дол. еще и недостроенные.

я ожидал хотя бы пары лямов :D

вспоминаю, Ющенко тоже ставили на вид - ай-ай-ай, дочка за счет НБУ учится в институте :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 29.09.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:24

  greenozon написав:Чиновниця з НБУ Рожкова продала будинок за 100 тисяч доларів і не внесла це в декларацію
https://stopcor.org/chynovnyczya-z-nbu- ... iyu-video/

і то лише вершина айсбергу найбільшої бандитки з НБУ

Викривачі приводять декларацію за 2019 рік...а мовлять про продажу в 2020 році.
Ось якщо буде продаж не відбражений в декларації за 2020 рік - тоді порушення.
З тексту слідує шо маніпуляція ...балаболи.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37661
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:18

Квесторе_поверніться Потрібно подавати і "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" якщо щось прибуло понад 51 тис., що Рожкова деколи зрідка робить, а мала би кожну зарплату та аванс декларувати. Шевченко так і подає.
ПреЗедент теж "загубив" хатку в Італії за +200 млн. грн., але якось це мало невеликий резонанс.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 19.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1280128112821283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 226280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 89981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95867)
04.07.2021 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.