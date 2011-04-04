Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:Так Катерина пристойно себе і поводить.
Не побачив пристойності , така жадна до того всього, тіпа ніколи не бачила і хлистала без меж. Я теж не святий, але в рамках і посади в мене нема , я не лице нацбанку. Кодекс етики працівника НБУ не пустий звук.
і то лише вершина айсбергу найбільшої бандитки з НБУ
Викривачі приводять декларацію за 2019 рік...а мовлять про продажу в 2020 році. Ось якщо буде продаж не відбражений в декларації за 2020 рік - тоді порушення. З тексту слідує шо маніпуляція ...балаболи.
Квесторе_поверніться написав:Викривачі приводять декларацію за 2019 рік...а мовлять про продажу в 2020 році. Ось якщо буде продаж не відбражений в декларації за 2020 рік - тоді порушення. З тексту слідує шо маніпуляція ...балаболи.
Потрібно подавати і "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" якщо щось прибуло понад 51 тис., що Рожкова деколи зрідка робить, а мала би кожну зарплату та аванс декларувати. А в декларації за 2020 хатка наявна. https://public.nazk.gov.ua/documents/c6 ... 228db6cf69 ПреЗедент теж "загубив" хатку в Італії за +200 млн. грн., але якось це мало невеликий резонанс.
Квесторе_поверніться написав:Викривачі приводять декларацію за 2019 рік...а мовлять про продажу в 2020 році. Ось якщо буде продаж не відбражений в декларації за 2020 рік - тоді порушення. З тексту слідує шо маніпуляція ...балаболи.
Потрібно подавати і "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" якщо щось прибуло понад 51 тис., що Рожкова деколи зрідка робить, а мала би кожну зарплату та аванс декларувати. А в декларації за 2020 хатка наявна. https://public.nazk.gov.ua/documents/c6 ... 228db6cf69 ПреЗедент теж "загубив" хатку в Італії за +200 млн. грн., але якось це мало невеликий резонанс.
Якщо незавершена хатка в декларації то журналюги наклеп звели на Катерину.