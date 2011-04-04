рожковську бандитку - в тюрми"
поплічників - на нари"!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 лип, 2021 21:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:26
Так у червні Мегабанк святкує день народження. Ось і підняв депоставки трішечки...
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