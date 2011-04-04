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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:59
рожковську бандитку - в тюрми"
поплічників - на нари"!
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greenozon
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:46
Квесторе_поверніться написав:
Так Катерина пристойно себе і поводить.
Не побачив пристойності , така жадна до того всього, тіпа ніколи не бачила і хлистала без меж. Я теж не святий, але в рамках і посади в мене нема , я не лице нацбанку.
Кодекс етики працівника НБУ не пустий звук.
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Goodman
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:26
Так у червні Мегабанк святкує день народження. Ось і підняв депоставки трішечки...
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Gln_Vlrn
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:01
Gln_Vlrn написав:
Так у червні Мегабанк святкує день народження. Ось і підняв депоставки трішечки...
Еще Мега плотно с Минфином злигався.
До такой степени, что уже в отделении реклама идет - менеджери сами на Минфин зазивают. + Минфин сам передает инфо третьим лицам о Вас , начинается обзвони всякие.
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Goodman
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