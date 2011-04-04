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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1280128112821283

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 79
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
16%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:59

рожковську бандитку - в тюрми"
поплічників - на нари"!
:lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Так Катерина пристойно себе і поводить.

Не побачив пристойності , така жадна до того всього, тіпа ніколи не бачила і хлистала без меж. Я теж не святий, але в рамках і посади в мене нема , я не лице нацбанку.
Кодекс етики працівника НБУ не пустий звук.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:26

  greenozon написав:САнтаБарбара по депозитах - літній штиль, тільки мегбанк щось легенько рипнувся

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-1072021/?


Так у червні Мегабанк святкує день народження. Ось і підняв депоставки трішечки...
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Gln_Vlrn написав:Так у червні Мегабанк святкує день народження. Ось і підняв депоставки трішечки...


Еще Мега плотно с Минфином злигався.
До такой степени, что уже в отделении реклама идет - менеджери сами на Минфин зазивают. + Минфин сам передает инфо третьим лицам о Вас , начинается обзвони всякие.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:43

Goodman
Про це мені не відомо, бо вже давно співпрацюю з мегабанком та ніхто особливо і не дзвонив.
А бонуси з Мінфіну я якось ніколи не використовувала, бо завжди знаходила більш привабливі або зручні пропозиції. Тому з моєї точки зору, вірогідніше це Мінфін розповсюджує інформацію про вкладників.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:46

  greenozon написав:САнтаБарбара по депозитах - літній штиль, тільки мегбанк щось легенько рипнувся

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-1072021/?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
Да и вообще - для депо отдельный подфорум есть, логичнее обсуждать их именно там.
А не валить всё в эту ветку
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:12

mustbe
А що ж тоді тут обговорювати? Зовнішність Рожкової :wink: ?
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Gln_Vlrn написав:Зовнішність Рожкової ?

і не тільки...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:14

ставки й далі падають,
огляд малих банчиків

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/07/67487237/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 18:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:ставки й далі падають,

Потрібно стовпитись...а де?
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