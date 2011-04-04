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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1281128212831284

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 79
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
16%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:06

  greenozon написав:ставки й далі падають,
огляд малих банчиків

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/07/67487237/


Які цікаві банки... в Сєвєродонецьку не чув про існування жодного з них :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:36

  sergey_sryvkin написав:
  greenozon написав:ставки й далі падають,
огляд малих банчиків

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/07/67487237/


Які цікаві банки... в Сєвєродонецьку не чув про існування жодного з них :)

В наших краях 12 є
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 21:59

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:ставки й далі падають,

Потрібно стовпитись...а де?

в бетон
REA 1109
 
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  REA 1109 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:ставки й далі падають,

Потрібно стовпитись...а де?

в бетон

Так, але до 2021р.!
Цього півріччя трохи забагато виросли в бетоні :roll:
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