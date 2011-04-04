greenozon написав:ставки й далі падають, огляд малих банчиківhttps://minfin.com.ua/ua/2021/07/07/67487237/
sergey_sryvkin написав: greenozon написав:ставки й далі падають, огляд малих банчиківhttps://minfin.com.ua/ua/2021/07/07/67487237/Які цікаві банки... в Сєвєродонецьку не чув про існування жодного з них
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:ставки й далі падають,Потрібно стовпитись...а де?
greenozon написав:ставки й далі падають,
REA 1109 написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:ставки й далі падають,Потрібно стовпитись...а де?в бетон