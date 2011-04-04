RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1282128312841285

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 79
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
16%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:19

Укрпошта викотила агрегатор з Простора грошенята забирати.
https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/
0,3%+5 грн за операцію дороговато.
Але на всякий пожарний може бути.
Юзаю Простір в Руслана і Фарса...банкомати виручають.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37739
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:38

Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. 10 банків з 73 діючих показали збитки за 5 місяців.
Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. 10 банків з 73 діючих показали збитки за 5 місяців.
greenozon
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:22

Re: Байки про банки і не тільки....

https://minfin.com.ua/currency/articles ... ncya-lita/

По гривні трохи вгору...
coulthard
 
Повідомлень: 371
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:58

  coulthard написав:https://minfin.com.ua/currency/articles/scho-bude-z-depozitnimi-stavkami-do-kincya-lita/

По гривні трохи вгору...

Це все курЯм на сміх! :mrgreen: До того, ще й з кролячим наЛОХом. :evil:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2071 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:36

Укрпошта запускає перекази з карток «Простір»
0,3% від суми переказу + 5грн

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/14/67997372/
greenozon
 
Повідомлень: 11581
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:43

Ганьба!

  greenozon написав:Укрпошта запускає перекази з карток «Простір»
0,3% від суми переказу + 5грн

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/14/67997372/

абарзєлі, шо характерно... :evil: Дєрут с трудящіхся втрідорога! :evil:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2071 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:13

  Козак-характерник написав:
  coulthard написав:https://minfin.com.ua/currency/articles/scho-bude-z-depozitnimi-stavkami-do-kincya-lita/

По гривні трохи вгору...

Це все курЯм на сміх! :mrgreen: До того, ще й з кролячим наЛОХом. :evil:

Я так бачу, що вже, навіть, зкасування кролячого налоху не врятує вкладників.
Врятує точно, це + 5% до поточних ставок + скасування того налоху :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 18.03.21
Подякував: 23 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:44

В среднем по всем банкам ставки по гривневым депозитам за последний квартал подросли на 0.1%. Так что растём потихоньку :)
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 26.06.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:50

  Успіх написав:Я так бачу, що вже, навіть, зкасування кролячого налоху не врятує вкладників.Врятує точно, це + 5% до поточних ставок + скасування того налоху :mrgreen:

Хана вже, все! Пісєц котьонку. Тушите свєт! :mrgreen:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2071 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1282128312841285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 226619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 90145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33248)
14.07.2021 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.