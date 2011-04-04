0,3%+5 грн за операцію дороговато.
Але на всякий пожарний може бути.
Юзаю Простір в Руслана і Фарса...банкомати виручають.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 лип, 2021 17:19
Укрпошта викотила агрегатор з Простора грошенята забирати.
0,3%+5 грн за операцію дороговато.
Але на всякий пожарний може бути.
Юзаю Простір в Руслана і Фарса...банкомати виручають.
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:38
Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. 10 банків з 73 діючих показали збитки за 5 місяців.
Платоспроможні банки України за січень-травень 2021 року отримали 23,841 млрд гривень прибутку після оподаткування. 10 банків з 73 діючих показали збитки за 5 місяців.
Додано: Сер 14 лип, 2021 07:22
Re: Байки про банки і не тільки....
По гривні трохи вгору...
Додано: Сер 14 лип, 2021 10:58
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:36
Укрпошта запускає перекази з карток «Простір»
0,3% від суми переказу + 5грн
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:43
Ганьба!
абарзєлі, шо характерно... Дєрут с трудящіхся втрідорога!
Додано: Сер 14 лип, 2021 12:13
Я так бачу, що вже, навіть, зкасування кролячого налоху не врятує вкладників.
Врятує точно, це + 5% до поточних ставок + скасування того налоху
Додано: Сер 14 лип, 2021 12:44
В среднем по всем банкам ставки по гривневым депозитам за последний квартал подросли на 0.1%. Так что растём потихоньку
Додано: Сер 14 лип, 2021 12:50
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