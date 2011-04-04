Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 лип, 2021 18:37
Нарешті суттєвий відтік депо-грошей!
дані наразі за травень, як то кажуть - далі буде (ще) цікавіше ))
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/14/67902622/
але є й банчики, що додали (незначно) по депо-грошах, хто такі? - див вище!
greenozon
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Додано: Сер 14 лип, 2021 18:39
greenozon написав:
Нарешті суттєвий відтік депо-грошей!
дані наразі за травень, як то кажуть - далі буде (ще) цікавіше ))
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/14/67902622/
але є й банчики, що додали (незначно) по депо-грошах, хто такі? - див вище!
Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:03
технические вопросы об эквайринге
когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?
Shaman
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:26
Shaman написав:
технические вопросы об эквайринге
когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?
В основном заставляют. Но могут и на другой банк для крупных корпоративных клиентов...
Для малых думаю без вариантов.
Vorlon
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:35
Vorlon написав: Shaman написав:
технические вопросы об эквайринге
когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?
В основном заставляют. Но могут и на другой банк для крупных корпоративных клиентов...
Для малых думаю без вариантов.
тогда второй вопрос, если потом на другой банк, - банк, обслуживающий терминал, деньги себе на счет зачисляет или сразу перечисляет на банк получатель?
Shaman
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